Joven acusa a Drake de haber abusado sexualmente de ella en 2017

Estados Unidos.- Una mujer acusó a Drake de haber cometido abuso sexual en contra de ella en 2017 durante la gira del cantante por el Reino Unido.

La fémina, identificada como Laquana Morris, relató en el medio The Blast que el rapero supuestamente la obligó a practicarle sexo oral.

Drake me obligó a hacerle sexo oral. No era un sexo oral ordinario, era más que un fetiche donde medía con una taza y exigía que le escupiera hasta que lo hubiera medido. Después me escupió en la cara", indicó la mujer.