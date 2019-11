Joven de 17 años sorprende a The Killers al tocar la batería de manera increíble

Florida, Estados Unidos.- Durante el Riptide Music Festival, celebrado en la ciudad de Fort Lauderdale, la agrupación The Killers subió al escenario a un joven de 17 años que sorprendió a todos.

El estudiante de secundaria, Jayson Verebay, tomó las baquetas de Ronnie Vannucci Jr. y se apoderó de la batería al tocar la canción For Reasons Unknow.

El adolescente cautivar a un público de 35 mil personas, provocando que la multitud estallara en ovaciones y cumplidos durante y después de la canción.

Solo he estado practicando versiones en vivo durante el último mes, pero no pensé que realmente me pasaría a mí", agregó.