Juan Gabriel 'envidiaba' a Luis Miguel; prefería hacer disco con él que con Rocío

Ciudad de México.- El nombre de Juan Gabriel nuevamente está dando de qué hablar y a casi 3 años del deceso del intérprete, un fanático reveló un audio en el que el llamado ‘Divo de Juárez’ revela la única cosa que le envidiaba a Luis Miguel.

En la conversación revelada por el programa Hoy, el cantante dijo:

Luis Miguel es muy famoso, pues yo no puedo, todavía no puedo vivir en México por la fama, y mira que yo tengo casa en Acapulco, en Guadalajara, en San Miguel de Allende, en Juárez, en todas partes estratégicas, en Capula, pero no puedo vivir”.