"Juan Gabriel presintió su muerte": Empleada relata sus últimos momentos

Ciudad de México.- Luego de que en las últimas semanas se ha especulado sobre la reaparición de Juan Gabriel, a pesar de que hace más de dos años se anunció su muerte, Doña Sonia Magaña, una de las trabajadoras y amigas del cantante, y quien además estuvo presente en el momento de su fallecimiento, reveló que el artista presintió su muerte.

Al recordar los últimos días de vida del 'Divo de Juárez', Sonia manifestó su creencia la respecto de que el artista sospechó su partida de este mundo y así lo relató al programa Hoy en una entrevista:

Asimismo. Magaña destacó la calidad humana del cantautor mexicano, asegurando que era muy sencillo y tierno.

Al respecto de su relación con 'Juanga', contó:

Yo le cocinaba, le arreglaba su ropa, entonces a veces me dejaba trabajando, haciéndole ropa, si él me decía que me quedara, me quedaba. Mi amistad con él fue muy fraterna siempre, y me dijo ‘quédese dos años’ y le dije está bien señor Alberto, (…) sí ahí en Cancún, ahí me adaptó una cabañita y aparte me hizo un tallercito apropiado con las máquinas”.