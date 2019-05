¡Juan Gabriel sí está vivo! Psíquico lo afirma y dice que "tiene familia nueva"

Ciudad de México.- Luego de que la familia de Juan Gabriel enviara un comunicado para citar a los medios a una conferencia de prensa el próximo 22 de mayo con la finalidad de aclarar todos los rumores en torno a la muerte del cantante, el psíquico Oscar Miranda aseguró en el programa Hoy que el 'Divo de Juárez' está vivo.

Al leer las cartas para conocer el destino del cantautor mexicano, Miranda explicó:

Sobre si el cantante reaparecerá públicamente, el psíquico reveló:

Aparecerá ante el público (…) y aquella persona (Joaquín Muñoz) que está hablando en este momento que dice saber de él, yo creo que él no sabe, él tiene la intuición y sabe que está vivo, pero (Juan Gabriel) no se ha comunicado con él, por eso no muestra hasta el día de hoy una prueba concreta. Y la familia, en parte, la familia si lo sabe, hay una parte que no, por eso la familia ahora no se le ve dolor, sufrimiento cuando se dio (la noticia del deceso), uno cuando pierde un ser querido son meses los que tú no asimilas, pero en este caso es como que a las semanas todo fluyó, entonces ahí hay un tema que se va a descubrir”.