¡Juan Gabriel sí vive! Periodista asegura que lo vio y le dijo cuándo reaparecerá

Ciudad de México.- Después de que Juan Gabriel falleciera, hubo quienes aseguraron que el cantante no estaba muerto, entre ellos Ricardo González 'Cepillín' y su exmánager y supuesto amante del cantautor Joaquín Muñoz, quien declaró que 'El Divo de Juárez' está escondido en una casa en las Bahamas, ante la explotación de parte de sus hijos.



El exmánager también declaró que está preparando su reaparición en diciembre próximo y que incluso él mismo ha hablado con él.



Ahora, el periodista Jorge Carbajal hizo impactantes revelaciones de cómo contactó, habló e incluso vio a Juan Gabriel y reveló algunos de sus planes para su regreso, aunque se encuentra delicado de salud.

Somos varios los involucrados", dijo el periodista al revelar que son varias personas las que saben que Juan Gabriel vive.

En una transmisión en vivo, el periodista reveló los pormenores de la vida de Juan Gabriel después de "muerto" y aseguró que tras escapar de su casa en Estados Unidos en el momento de su supuesto fallecimiento, el cantautor huyó, literalmente a una casa ubicada en el estado de Morelos y mostró esta fotografía del lugar:

El periodista aseguró que el contacto con 'El Divo de Juárez' inició de forma anónima hasta que él se descubrió que se trataba de Alberto Aguilera Valadez y continuaron conversaciones a través de Whatsapp, los cuales mostró de forma superficial en su video.



Dijo que de forma anónima Juan Gabriel se acercó a él para venderle un lote de más de 200 canciones y material inédito en dos mil pesos, el cual le compró, después de eso, el periodista empezó a sospechar de la muerte del 'Divo de Juárez' y lo confrontó hasta que le reveló su "verdadera identidad".



Ambos empezaron a intercambiar una serie de mensajes a través de Whastapp y le reveló que quería reaparecer el 2 de enero (no precisó el año) para lo cual quería que se filtrara la noticia de que estaba bien y que reaparecería para "no espantar a la gente" que lo viera y no supiera de esto.



Carbajal aseguró que ya se ha visto en varias ocasiones con el cantautor quien sobrevive con 6 mil pesos al mes para pagar renta, alimentación y doctor "baratito" porque está delicado de salud.

En el video transmitido en vivo por el periodista, aseguró que Juan Gabriel aparecería en Ciudad Juárez en una sucursal bancaria para reclamar una cuenta pero después desistió de esto y comentó que el divo ha consultado abogados para asesorarse sobre su situación.



Aseguró que el cantautor ya no quiere regresar a los escenarios y que quiere permanecer alejado del que fue su ambiente durante muchos años, sin embargo comentó que ojalá a su regreso a la vida pública "desenmascare es escándalo" que han hecho sus hijos por la presunta herencia.



No refirió el lugar en donde se encuentra actualmente el michoacano y dijo que de forma intempestiva Juan Gabriel lo bloqueó de Whatsapp.



Jorge Carbajal aclaró que si no le creen está bien, pero de no tratarse de Juan Gabriel se debería realizar una investigación a fondo sobre quien pretendería usurpar su identidad pues es "idéntico" al cantante mexicano.