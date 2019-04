Juan Manuel Bernal suspende la actuación por cirugía de emergencia

Ciudad de México.- El actor Juan Manuel Bernal comentó ante los medios que se retirará de la actuación durante un tiempo, esto por cuestiones de salud, pues tendrá que someterse a una operación de quirófano de emergencia y necesitará reposo para sanar.

El actor jamás había sufrido de problemas de salud, esto debido a su cuidado físico con ejercicio y dietas especiales.

Juan afirmó durante el programa La Cuchara que debe de tomarse un descanso del trabajo de actuación, debido a que encontró un problema en su salud y requiere intervenirse quirúrgicamente este fin de semana.

Estaré en riguroso descanso, lo cual ya necesitaba mucho porque no he parado de trabajar gracias a Dios”, platicó. Así mismo aseguró que su operación se debe a una hernia que debe atenderse antes de que sea más peligrosa. Una hernia hiatal. Ya me la habían operado hace 12 años, pero nuevamente me volvió a salir, y pues al quirófano” expresó.