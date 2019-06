Juan Soler admite que hace hasta lo imposible por salvar relación con Maki

Ciudad de México.- A pesar de que hace varios meses Juan Soler y Maki confirmaron su separación, e incluso se dijo que fue por infidelidades del actor, ahora el argentino confesó que está haciendo todo lo posible por salvar su matrimonio.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Soler declaró:

Vamos a hacer todo lo posible porque las cosas se resuelvan, nosotros seguimos trabajando en que estas cosas se solucionen, no es fácil, quienes estén casados y los que estén divorciados saben que no es fácil, llevar una relación de tantos años no es fácil”.

De la misma forma, Juan manifestó sentirse feliz del regreso de Maki a la televisión, por lo que aseguró que cada que tiene oportunidad le hace saber que está orgulloso de ella por su labor profesional.

Me encanta verla, me encanta ver que esté bien, me encanta mandarle mensajes de que se ve linda, de que me gustó lo que hizo en el programa, esas cosas siguen porque tenemos una relación de más de 17 años y eso no se tira a la basura”, contó.