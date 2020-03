Juan Soler relata cómo es que descubrió que tenía una hija en Argentina

Ciudad de México.- El actor, Juan Soler, durante su participación en el programa de Yordi Rosado, habló de una de los momentos más íntimos de su vida privada, al enterarse que tenía una hija en Argentina.

Este hecho sucedió luego de que el histrión comenzara su carrera en México, por lo que se enteró hasta que ella tenía un año y medio, pero cabe mencionar que ella actualmente tiene 27.

Estaba chico, yo me estaba despidiendo porque me venía a México a trabajar y, en la despedida, quedó Valentina. Yo me enteré de la existencia de Valentina hasta que tenía un año y medio, sí porque yo vivía acá, no había celulares en aquella época, no había forma de comunicarse, no había nada de esto”, dijo.