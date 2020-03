Juan Soler, víctima de acoso; ejecutivo le propuso sexo a cambio de darle fama

Ciudad de México.- El actor argentino, Juan Soler, se sumó a los artistas que alzaron la voz y denunciaron acoso sexual de parte de miembros del medio del espectáculo. El galán explicó que todo ocurrió durante los inicios de su carrera.

Durante el programa La última y nos vamos con Yordi Rosado, Soler detalló que ha sido víctima de acoso de parte de mujeres y también de hombres.

Asimismo, Juan explicó que cuando aún estaba iniciando su carrera, un empresario le propuso tener sexo a cambio de darle fama.

Soler destacó que él no accedió y el empresario lo amenazó con arruinar su carrera.

Yo me levanté y me fui, pero me dijo ‘no vas a hacer nada en esto, yo me voy a encargar de que no seas nadie, me amenazó’", añadió.