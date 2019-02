Juan Soler y el sarcástico mensaje a revista que habló de su ruptura

Ciudad de México.- Juan Soler empleó su cuenta de Instagram para enviar un fuerte mensaje a la publicación que reportó los supuestos motivos de su separación con Maki.

De manera sarcástica, el actor argentino retomó el tema de su distanciamiento con la madre de sus hijas y expresó:

Quiero aprovechar esta plataforma para ofrecerle una sentida disculpa al redactor de los artículos donde cuenta la verdad de por qué yo me separé de Maki y dejé a mi hermosa familia. Soy fiestero, lo tengo que reconocer, soy fiestero, me gustan las mujeres de la vida fácil”, inicia el actor.

Sin embargo, Juan dejó esta información en segundo plano para contar:

Pero claro, ese no es el punto. El punto es que me enteré por una fuente muy confiable que es, tengo un amigo, que su primo tiene a su hermano, y que su hermano regentea golfas, y resulta que la hermana de este redactor, y su mamá también, trabajan para él. Y en una de esas tantas fiestas yo no quise tener nada con ninguna de las dos porque están bastante pin*** la verdad, se los tengo que decir de esta forma. Pero bueno, si el problema es por la tarifa yo te la mando a la oficina, no te preocupes. Así que, queridos TV Notas, muchas gracias por contar siempre la verdad, reciban el respeto que se merecen de parte de Juan Soler, beso enorme”.