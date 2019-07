Juan de Dios Pantoja hace contundentes declaraciones acerca de su hija Kima

Mazatlán, Sinaloa.- El youtuber, Juan de Dios Pantoja, quien recientemente se convirtió en padre, comunicó en sus redes sociales, que ninguna foto de la bebé se ha publicado en internet.

Informó que todas las imágenes, que circulan por las redes sociales, son falsas, ya que no han querido subir la cara de la recién nacida.

Por seguridad, desde que nació Kima, sus padres han decidido que no saldrá la cara de la niña, incluso en sus historias y fotos, la bebé siempre sale volteada.

Además, que aseguro que no era, ya que dijo que el como el padre no iba a negar a su hija y llamó a sus seguidores para que no se dejen engañar.