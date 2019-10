¿Juan de Dios Pantoja tiene otra mujer? "Me tiene completamente enamorado"

Ciudad de México.- Al parecer no solo Kimberly Loaiza tiene enamorado a Juan de Dios Pantoja, pues el famoso cantante compartió una imagen de otra mujer con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

En la fotografía aparece la pequeña Kima, la hija de los youtubers, y con ello se deja entrever que Juan se encuentra disfrutando a plenitud su etapa como padre.

MI hija, no puedo describir lo que siento cuando me mira así, siento que me derrito. Eres mi debilidad, mi todo”, escribió el influencer.