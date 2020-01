Juanes rendirá homenaje a Prince junto a otros artistas en los Grammy

Ciudad de México.- Juanes será uno de los artistas que participará en el homenaje a Prince, después de la entrega 62 de los Premios Grammy celebrada en Los Ángeles.

Tras revelarse esta noticia, el artista colombiano agradeció por medio de sus redes sociales que la Academia de música por considerarlo.

Noticias que me llenan de emoción, humildad y orgullo. Y pensar que hace 20 años ya soñaba con esto. Gracias a la Academia de la Grabación por permitirme ser parte de este tributo a la leyenda", comentó Juanes.

Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince, es el título de esta gala que se celebrará el 28 de enero en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, 2 días después de los Grammy.

Junto a Juanes estarán en este homenaje al desaparecido artista otras figuras de la música como Beck, Common, Gary Clark Jr., Earth, Wind & Fire, Foo Fighters, H.E.R., Alicia Keys, John Legend, Chris Martin, Mavis Staples, St. Vincent, Usher y Susanna Hoffs.