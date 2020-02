Juez niega apelación a Pablo Lyle; podría ser juzgado por homicidio involuntario

Miami, Florida.- Luego de que los abogados de Pablo Lyle buscaran conseguir una apelación ante el juez Alan Fine, donde mencionaron que el actor actuó por temor de un posible ataque contra su familia, acabó por ser denegada.

Según informes de la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito en Florida desechó la petición de Lyle fue rechazada al tener distintos datos en su contra, por ahora él permanece bajo arresto domiciliario en Miami, con la libertad de transitar por todo el estado.

Diversos testigos oculares revelaron que la víctima intentó bloquear los golpes de Pablo, además de haberlo escuchado suplicar que no lo lastimara.

Ante esta información la Corte indicó que no hubo una amenaza inminente contra el artista, por lo que "no atenderá la petición de Pablo Lyle porque no hay señal que indique que se sintió amenazado".

En el caso de que los abogados no encuentren otros elementos para defender a su cliente, pasará a ser juzgado por homicidio involuntario, cosa que se ha buscado evitar hasta el momento.