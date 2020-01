Juez niega permiso para que Pablo Lyle regrese a México; hay una buena noticia

Ciudad de México.- Pablo Lyle no tendrá la posibilidad de regresar a México pues este miércoles 22 de enero la jueza Marlene Fernández- Karavetsos le negó el permiso, según declaraciones de su abogado.

Sin embargo, no todas son malas noticias para el actor mexicano pues ahora se le permitirá que salga de su casa en Miami a la hora que desee.

Los reporteros cuestionaron al abogado sobre cómo hará Pablo para seguir manteniendo a su familia y pagar sus honorarios, sin embargo, él no quiso responder.

Es un tema privado, but is not easy for anyone to live like this".