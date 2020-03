Juez rechaza petición de Amber Heard para desestimar demanda de Depp en su contra

Virginia, Estados Unidos.- La actriz Amber Heard perdió su intento legal de hacer que fuera desestimada la demanda que Johnny Depp, su exesposo, interpuso en su contra por difamación, se aseguró en un reporte de Daily Mail.

La estrella de Aquaman argumentó que las declaraciones que ella hizo en el artículo de opinión que escribió para The Washington Post, en el cual detalló su experiencia como sobreviviente de la violencia doméstica, no mencionan el nombre de Depp y que no fueron difamatorias.

Sin embargo, un juez rechazó su moción para desestimar la demanda, exponiendo que tres de las cuatro líneas sobre las cuales Johnny Depp se queja "podrían transmitir el supuesto significado difamatorio de que Depp abusó de la señorita Heard".

Como es conocido, la expareja se encuentra en medio de una guerra de acusaciones luego de haberse divorciado en 2016. Ambos aseguran que sufrieron violencia doméstica durante su relación.

El hecho de que firmaran un acuerdo de divorcio de 7 millones de dólares ese año parecía indicar que la disputa había acabado, sin embargo, Amber Heard escribió el polémico y acusatorio artículo de opinión en 2018.

El artículo, en el cual la actriz aseguró que recibió amenazas de muerte por alzar la voz sobre que era víctima de violencia, no menciona a Johnny Depp, pero la estrella de Piratas del Caribe interpuso una demanda de 50 millones de dólares por difamación, asegurando que esas palabras habían dado paso a que se especulara que él era un abusador y a que perdiera su papel de 'Jack Sparrow'.

El equipo legal de Heard intentó persuadir a un tribunal del condado de Fairfax, en Virginia, para que otorgara un demurrer (objeción) sobre la base de que Depp no había presentado una demanda procesable. El juez estuvo en desacuerdo.