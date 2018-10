Julia Roberts se sincera sobre críticas en redes: "Hirieron mis sentimientos"

Estados Unidos.- Julia Roberts, la Mujer Bonita de varias generaciones y una de las estrellas más brillantes del ámbito hollywoodense, abrió su corazón a la conductora Oprah Winfrey para hablar de un tema importante: el cyberbullying.

Durante la entrevista que Roberts ofreció a Winfrey para la edición 'Women who Dare' ('Mujeres que se atreven') de Harper's Bazaar, la famosa y reconocida actriz relató el duro momento que vivió al ser criticada y señalada en redes sociales por su físico.

Como es conocido, la protagonista de Pretty Woman abrió recientemente su cuenta de Instagram, perfil en el que publicó una imagen que a su vez había sido compartida primero por su sobrina, la actriz Emma Roberts.

La fotografía muestra a Julia y Emma en medio de una convivencia de tía y sobrina, una reunión en la que jugaron a las cartas.

La instantánea fue el blanco de las críticas y comentarios negativos sobre el aspecto de Julia, desconsolador momento del que la actriz habló con Oprah Winfrey.

Mucha gente sintió la necesidad de hablar de lo terrible que me veía en la fotografía, sobre lo mal que estoy envejeciendo, de que lucía como un hombre, sobre por qué publico una imagen en la que me veo terrible. Me sorprendió cómo me hizo sentir", compartió la actriz.