Julia Rose, la atrevida mujer que se desnuda y se fotografía en público

Los Ángeles, EU.- La modelo Julia Rose se convirtió en toda una celebridad de televisión luego de su aparición en el reality Are You the the One? de MTV.

Pero hoy es más famosa por gracias a sus atrevidas fotos de Instagram acumulando más de 2.4 millones de seguidores, y en donde con frecuencia publica fotos de sí misma con atuendos apenas visibles, topless censurados, e incluso desnudos en público, tal y como lo ha hecho dentro de un avión, en un estacionamiento, en el paseo de la fama y hasta frente a la Casa Blanca,

Las arriesgadas publicaciones de Rose llegan hasta la línea de lo que está permitido en la red social, como un video de su visita Six Flags, donde se quitó la blusa en una montaña rusa quedando con torso totalmente descubierto.