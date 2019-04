Julián Figueroa acusa a actriz de hackear el Facebook de su esposa

Ciudad de México.- El cantante Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian, empleó su cuenta de Instagram para denunciar que la actriz Marisol Santacruz hackeó el perfil de Facebook de su esposa Ime Tuñón, eso a través de un link que le envió en una conversación.

Preocupado por lo que le pudiera suceder a otras personas, el intérprete reveló:

Hasta este momento se desconoce si más artistas han caído en el mensaje que aparentemente envío la actriz, pues, aunque algunos seguidores de Figueroa ya denunciaron la cuenta, otros internautas aseguran que probablemente alguien está usurpando la identidad de Marisol para realizar esta acción.

¿Será que también la están hackeando? No creo que ella tenga esa necesidad de pedir favores”, dijo la usuaria @sandrarabago123, a lo que Julián replicó: “pues espero que no sea así. Lo que se me hace raro es que el virus que mando es para adueñarse de Facebook y no de Instagram”.