Julián Gil a Marjorie: "Matías tiene mucha madre, pero su padre soy yo"

Ciudad de México.- Julián Gil y Marjorie de Sousa nuevamente están en medio de la polémica luego de que la ex pareja se reencontrara en el Centro de Convivencia de la Ciudad de México para que el actor pudiera convivir con el menor de sus hijos.

Sin embargo, el argentino decidió emplear las redes sociales para contestar a la venezolana, pues luego de que Julián revelara que no extraña a su hijo porque no lo conoce, ella aseguró que el niño “tiene mucha madre”.

A través de un video, Julián expresó:

Esas tres palabras indican cuáles son sus intereses, ella no quiere, no pretende de ninguna manera que yo como padre esté en la vida del niño (…) Para ella la figura paterna no existe”.