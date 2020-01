Julián Gil comparte detalles de la cirugía a la que fue sometido

Ciudad de México.- Julián Gil sorprendió a sus seguidores y al medio artístico, luego revelar que fue operado de emergencia de una hernia umbilical.

Tras salir bien librado de la intervención, el argentino fue captado por las cámaras del programa Ventaneando, y aun convaleciente, declaró:

Ninguna operación es sencilla, es una operación que me tenía que haber hecho hace mucho tiempo, es una hernia umbilical, la tengo hace como… no sé, creo que como 7 años, a veces las hernias pues tu vives con ella un tiempo, desde hace unos meses que ya me estaba doliendo mucho, pues ya se me estaba como saltando el ombliguito… aquí es lo peligroso”.