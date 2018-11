Julián Gil explota contra Marjorie y confirma que apelará decisión del juez

Ciudad de México.- A pesar de que en un inicio tanto Julián Gil como Marjorie de Sousa se mostraron contentos con la sentencia que se dio en el caso por la manutención de Matías Gregorio, hijo que tienen en común, parece que la guerra de declaraciones no se detendrá.

Y es que luego de que la venezolana manifestara en una conferencia de prensa que su expareja solo podrá ver al niño una vez al mes porque él así lo pidió, el argentino no dudó en responder y negar rotundamente esa declaración.

Mentirosa, en mi vida he pedido un solo día al mes… deja de mentir, se coherente y di las cosas como son”, manifestó Julián en redes sociales al ver un video con las declaraciones de la madre de su tercer hijo.

La sentencia llegó mientras el actor se encontraba fuera de México, realizando algunos proyectos profesionales, entre los que destacan una cinta en Hollywood junto al director Robert Rodríguez.

Tras su llegada a México, Gil manifestó al programa Hoy que apelará la sentencia del juez en cuanto a la cantidad de manutención que tendrá que dar a su hijo, pues considera que 140 mil pesos es mucho y afirmó:

Estoy decepcionado, frustrado e impotente... hubo mano negra, el dictamen es totalmente absurdo, un día al mes, doce veces al año todavía es muy poco. Ella debería ser más sincera con ella, con el niño, conmigo, y con todo el mundo y decirme, Julián yo no quiero que tú estés en la vida de Matías, si ella me lo dice a mi yo me atengo a las consecuencias, pero que sea sincera”, remató.