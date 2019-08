Julián Gil justifica el desapego con su hijo; culpa a Marjorie de Souza

Ciudad de México.- A pesar de la controversia que generaron las recientes declaraciones de Julián Gil, al confesar que no extraña a su hijo menor porque no ha convivido con él, el actor retomó el tema en entrevista para el programa Hoy y explicó:

Conjuntamente y con los ojos a punto del llanto, el actor aprovechó para manifestar que toda esta situación es culpa de la madre del niño.

Yo lo único que le he pedido a Marjorie es que me deje convivir sanamente con mi hijo, el niño tiene dos años ocho meses y yo todavía al día de hoy no he podido convivir con mi hijo y eso es un derecho que tiene él”, expresó.