Julián Gil tras un año sin ver a su hijo: "Quisiera extrañarlo, pero no es así"

Ciudad de México.- A pesar de que en los últimos meses, Julián Gil y Marjorie de Sousa han enfrentado una polémica por la custodia de sus hijos, ahora el actor desbordó en halagos para la venezolana.

Julián se sinceró con los reporteros que lo acompañaron en la rueda de prensa de la presentación de la obra ¿Y si me caso? y también detalló que no extraña a su pequeño hijo.

Al cuestionarle sobre si se arrepiente de su romance con la actriz venezolana, el argentino dijo:

Al preguntarle sobre si ha visto a su hijo Matías Gregorio, el artista explicó:

Y al preguntarle si extraña a su hijo, Gil declaró:

No, suena duro pero no, lamentablemente no lo extraño, quisiera extrañarlo, pero no lo extraño porque no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes, entonces es duro, lamentablemente no lo extraño”.