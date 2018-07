Julián Gil y Marjorie de Sousa mantienen una nueva batalla por su hijo

"Querido Mati, pronto estaremos juntos. Tus hermanos y familia te esperamos con mucho amor", agregó.



Según el abogado, ahora sólo falta que el juez dicte sentencia final sobre el régimen de convivencia, lo cual ocurrirá a final de mes.



Por su parte, Marjorie de Sousa emitió un comunicado en el que da a conocer, como afirma ha anunciado antes, que Matías sí presenta algunos padecimientos.

“Mi hijo Matías padece alergia a las proteínas de leche de vaca, así como de reflujo y espasmo del sollozo; tal y como lo hemos informado con puntualidad desde hace más de un año y su condición clínica no ha sufrido cambios significativos”, informó de Sousa.



La actriz agregó que “de acuerdo con el dictamen médico, se recomienda que Mati siempre esté acompañado con el personal que lo cuida habitualmente o sea sus enfermeras, como también lo hemos manifestado desde hace tiempo”.



Asimismo, Marjorie explicó que Matías sigue lactando, por lo que no debe separarse de su mamá por largos periodos.



“Lamento profundamente que se exhiban los dictámenes médicos de mi menor hijo para generar atención mediática, pues son cuestiones de índole enteramente personal de un menor de edad y que forman parte del juicio en el que desafortunadamente seguimos involucrados”, finalizó la venezolana, además de indicar que no se ha emitido una sentencia al respecto.