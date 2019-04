Julio Camejo revela que un director teatral lo acosó e intentó verlo desnudo

Ciudad de México.- En los últimos meses un gran número de celebridades han hecho público que alguna vez fueron víctimas de acoso sexual, ante ello el actor Julio Camejo también reveló que un director teatral lo llevó a su casa con oscuras intenciones.

El actor cubano señaló que un director intentó verlo desnudo con pretexto de ser una situación que exigía su papel en una producción teatral, una situación que comúnmente ocurre en la carrera de actuación.

Fue al inicio de mi carrera, a lo mejor era común en esa época… me presentaron un libreto de teatro, el director me dijo vas a la casa a hacer la primera lectura, yo era nuevo en eso, me dijo esto es para la obra y aquí como los personajes están desnudos, necesito verte desnudo”, detalló.