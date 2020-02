Julio Preciado, consciente que el exceso con las drogas dañó sus riñones

Ciudad de México.- Julio Preciado, quien se encuentra en su etapa de recuperación, se sinceró con Gustavo Adolfo Infante en entrevista y dejó claro que las adicciones fueron las que provocaron sus problemas de salud

Eel exvocalista de Banda El Recodo explicó que su contacto con la droga no fue en exceso, que solo utilizó ‘perico’ para ‘alivianarse’ pero no consumió otras drogas.

De la misma manera, Preciado reveló cómo fue que platicó con los doctores sobre su consumo de drogas.

Los médicos fueron conscientes conmigo cuando les dije la verdad, me dijeron ‘pero para qué lo ocupas’, (y les dije) ‘no sé, la verdad’, (y me objetaron) ‘porque tenemos 10 días contigo en el protocolo del trasplante y no has consumido y no te vemos con la ansiedad que produce la falta de la droga, entonces por qué la usas’”.