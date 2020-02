Julio Preciado cuenta que medidas debe tomar para reponerse de la operación

Ciudad de México.- Julio Preciado vuelve a estar de pie luego de haber pasado por un trasplante de riñón, ahora contó al programa Ventaneando que cosas deberá evitar y cuales seguir para poder reponerse de la cirugía.

El cantante reveló que de ahora en adelante no podrá comer nada crudo e indicó no podrá volver a probar la toronja y las uvas rojas y menos usar en productos derivados como cremas, perfumes, etc.

Sobre los cuidados que ha tenido que llevar, confesó que ha tenido que aprender a caminar "como niño chiquito", esto debido a su cadera.

Me ponen un trapo atrás para que me enseñen a caminar… no cabe duda que vuelves de cero", contó Preciado.

El artista tomó todo esto como una nueva oportunidad de vida que Dios le está mandando y que a su parecer no piensa dudar en tomar.