Julio Preciado heredará todo a Yuliana tras donarle riñón: "La debo apoyar"

Ciudad de México.- Después de que Julio Preciado fuera sometido a una cirugía de trasplante de riñón, mismo que le donó su hija Yuliana, el cantante hizo revelaciones impresionantes.

A menos de un mes de la importante intervencion quirurgica, Preciado confesó que la heredera universal de todos sus bienes a su hija menor.

De la misma forma, Julio Preciado aseguró que las complicaciones de salud que ha tenido, como la trombosis que sufrió, se deben a los excesos que vivió en su carrera.

Aquí el que no cae, resbala. Ahorita yo estoy libre de excesos, tengo ya 2 años sin tomar y tengo un poco más de tiempo sin consumir así que no hay mal que por bien no venga", añadió.