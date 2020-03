Julio Preciado revela cómo afronta al Covid-19 tras someterse a un trasplante

Ciudad de México.- En compañía de su nefrólogo Julio Ramos, Julio Preciado detalló cuáles son los cuidados que mantiene en esta contingencia por el Covid-19, esto tras recibir un trasplante de riñón.

En una entrevista con Ventaneando, el cantante explicó que llega a ser "desesperante" estar en cuarentena, aunque es necesario porque, debido a su condición, es más propenso a contagiarse de este virus.

Me pega en lo anímico estar encerrado, porque ya hace mes y medio que empezaba a salir. Me pega la infección y, obviamente, me vuelvo a resentir de muchas cosas".