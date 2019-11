Julión Álvarez ¿la serie? El cantante habla sobre un posible trabajo de su vida

Ciudad de México. - El cantante Julión Álvarez comentó en una entrevista que hace dos años se le acercaron, productores y demás personas, para sugerirle trabajar en una serie de su vida o para escribir un libro.

Álvarez señaló que en aquel entonces a él no le interesaba en lo absoluto participar en proyectos de este tipo, pero ahora que ya pasaron años de eso, mencionó que ya es difícil poder realizar algo como esto.

Ahorita después de los señalamientos, hay muchas restricciones, por ejemplo las plataformas, no podemos tener plataformas como otras agrupaciones o artistas las tiene, ya no hemos tenido ese acercamiento, pero si lo tuviéramos no tendríamos tantas libertades", señaló Julión.