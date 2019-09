Julión Álvarez responde si su esposa estará en la serie de Valentin Elizalde

Ciudad de México.- La serie biográfica de Valentin Elizalde, en la cual, su primo, Fausto Tano Elizalde, persona a la cabeza del proyecto, sigue en pie, y como es obvio, las personas han empezado a preguntarse si la esposa de Julión Álvarez, Nataly Fernández, formará parte del elenco para interpretar a la novia del 'Gallo de Oro', cabe mencionar que esta misma mujer, fue pareja del ya fallecido cantante.

En una pequeña entrevista que tuvo, se le preguntó acerca de eso, y mencionó que no ha pensado absolutamente nada sobre eso.

Nosotros, gracias a dios, tenemos nuestra vida muy punto y a parte, y lo que no fue en nuestro año, no nos hace daño, son temas muy externos a mi familia y nisiquiera lo he pensado", dijo Álvarez.

Mientras que se le preguntó si le permitirá que su nombre aparezca o sea mencionada en la serie.

Ni siquiera lo he pensado, no sé si se pueda o no se pueda, qué piense o qué venga, no lo sé, no he tocado el tema y ni lo he pensado si quiera", respondió el cantante de buena manera.