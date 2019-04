Julión Álvarez sorprende con unos kilos menos en su presentación en Texcoco

Texcoco, Estado de México.- El cantante, Julión Álvarez, reveló en entrevista, que tiene problemas con hígado graso, hecho por el cual el intérprete, ha perdido mucho peso, luego de que ahora debe cuidar su alimentación.

Me detectaron hígado graso y los triglicéridos muy altos, antes a lo mejor no me importaba, pero ahora que soy padre, me tengo que cuidar mucho, por mi pequeña” recalcó el cantante en la entrevista, donde aseguró que para el es importante estar en optimas condiciones para pasar tiempo con su hija.