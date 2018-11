Julión Álvarez y Banda MS dan patadita de la suerte a Alex Fernández Jr.

Ciudad de México.- Alejandro Fernández Guinart dio el primer paso para lo que se espera sea una fructífera carrera en el ambiente musical, y tras lanzar el videoclip del tema Te amaré, este jueves hizo su primera presentación en vivo durante los Premios de la Radio 2018.

Visiblemente nervioso, pero mostrando el sello carismático de los Fernández, Alex comentó con una gran sonrisa:

Estoy feliz de estar aquí, les voy a presentar mi nuevo sencillo Te amaré, que se estrenó hoy, si les gusta me aplauden, y si no, también, no se crean, estoy empezando”.