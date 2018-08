Julión Álvarez y su bebé enternecen las redes sociales

Ciudad de México.- La pequeña María Isabel llegó a alegrar la vida del famoso cantante, Julión Álvarez, desde el pasado mes de abril.

Desde entonces, el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ ha compartido algunas tiernas fotografías y videos al lado de su pequeña que han encantado a sus seguidores.



El último clip publicado por Julión simplemente derritió corazones, ya que muestra cómo el cantante se despide de su hija para irse a trabajar y dar cuenta de por qué le dicen ‘El rey de la taquilla’.

“Cómo no me voy a ir contento??? Así me despide mi bebé... pero que ganas de regresar!!! A trabajar pa’ los pañales. Nos vemos en Nueva Rosita y Durango si Dios permite”, escribió Julión en la descripción del clip que ya alcanzó más de 80 mil reproducciones.