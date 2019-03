¿Julión publicó música en plataformas pese a que sigue investigación?

Ciudad de México.- Julión Álvarez dejó en claro que ni su equipo de trabajo ni él tuvieron que ver con la reciente publicación de algunas de sus canciones en plataformas digitales, ya que tal difusión es algo que aún no tiene permitido hacer por la investigación que sigue en curso en Estados Unidos.

Como se ha de recordar el ‘Rey de la Taquilla’ fue acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado el año pasado, y pese a que en México se resolvió que era inocente de los señalamientos por parte del el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, su situación legal en ese país impide que su música se encuentre disponible en plataformas.

Ante esta realidad, el intérprete de Te hubieras ido antes aclaró que él no es responsable de la aparición de algunos de tus temas en servicios streaming como Spotify.

Desgraciadamente no podemos cantar esa victoria. No es algo que pertenezca ni a la compañía, ni a Julión Álvarez y su Norteño Banda lo que está en plataformas. Lo subió alguien externo y lo digo así tal cual, no tenemos nada que ver. No dudo que cualquier momento tumben otra vez los cuatro o cinco temas que subieron”, expuso Julión al programa Ventaneando.