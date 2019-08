Junto a Natalia Jiménez, la Banda MS estrena versión de 'El Color de tus Ojos'

Ciudad de México.- Hace algunas horas la talentosa cantante, Natalia Jiménez, compartió en su canal de YouTube lanzó el estreno de la nueva versión de El Color de tus Ojos al lado de la Banda MS, quienes lanzaron el famoso y romántico tema el 23 de septiembre del 2017.

Este se volvió rapidamente una de las composiciones de la famosa banda más escuchadas y éxitosas de su carrera por sus románticas palabras que 'enamoraba' al público.

En tan solo 15 horas ha sido reproducida 170 mil 564 veces y obtenido comentarios que elogian la colaboración de estos grandes exponentes musicales.

No soy fan de la banda, pero esta interpretación me puso la piel chinita, me gustó".