'Jurassic World 3' cambiaría a sus protagonistas por estos actores

Estados Unidos.- El 11 de junio del 2021 regresará a los cines la exitosa saga, Jurassic World, misma que ya ha revelado a gran parte del elenco que veremos en este nuevo filme, entre los cuales se encuentran 3 de los miembros originales de Jurassic Park, y otros dos actores que podrían quitarles el protagónico a Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, quienes han protagonizado las dos primeras entregas.

Estos actores son DeWanda Wise, conocida por su participación en la serie She' Gotta Have It y Mamoudou Athie, quien participó junto a Hugh Jackman en The Front Runner, y se ha revelado que tendrán un papel crucial dentro de la trama de esta tercer película acerca de los dinosaurios.

Mientras que los roles que jugaran Laura Der, Sam Neill y Jeff Goldblum, miembros de Jurassic Park, aún no se ha revelado, aunque se cree que también podría ser de suma importancia.