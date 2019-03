Justin Bieber: “Amé y amo a Selena, pero Hailey es lo mejor que me ha pasado”

Estados Unidos.- La tolerancia de Justin Bieber ante los numerosos mensajes y compañas de los fans que no están ‘de acuerdo’ con que se haya casado con Hailey Baldwin, lo cual coartó la posibilidad de que volviera con Selena Gomez, tuvo un límite.

Tras leer uno de los tantos comentarios que rebasaron la delgada línea entre actuar e ignorar los señalamientos, el intérprete canadiense decidió poner un alto a los constantes ataques hacia su esposa y hacia él que muchos hacen en apoyo a un antiguo amor que no volverá a ser.

Como es conocido, una gran cantidad de seguidores de Justin Bieber no ha quitado el dedo del renglón en cuanto a hacerle saber lo que piensan sobre su vida amorosa: que debería volver con Selena y olvidarse de Hailey.

Decidido a acabar con esto, Justin dio respuesta a un fuerte comentario y pidió a sus seguidores que, si lo amaban, hicieran captura de pantalla de la contestación que ofreció y la difundieran.

Eres inmaduro. El hecho de que tengas una cuenta dedicada a criticar a mi esposa y a mí es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a alguien con quien me he casado para luego volver con mi ex? Cualquiera que piense eso tiene una malintencionada alma o tiene 10 años o menos, porque una persona con lógica no habla ni piensa de esta manera. De verdad, deberías avergonzarte de ti mismo", inició Justin Bieber su réplica.

Después, el intérprete de Love yourself aseguró que su expareja, Selena Gomez, siempre tendrá un lugar importante en su corazón, sin embargo, su vida ahora es Hailey Baldwin y el matrimonio que construyen.

Justin expuso que el que ese usuario y muchos más emplearan su tiempo en atacar decía mucho de su persona, y que realmente nunca daba respuesta a ese tipo de comentarios. Sin embargo, esta vez escribió una contestación dirigida a “toda la gente inmadura que manda mensajes hirientes a Hailey como 'él siempre vuelve con Selena' o 'Selena es mejor para él'".

Ustedes no saben de mi vida y qué es lo mejor para mí, Hailey es mi esposa, punto. Si no les gusta esto o no lo apoyan, entonces eso significa que no me apoyas, y si no me apoyas, no eres un fan o una buena persona”, finalizó tajante.