Justin Bieber: En retiro temporal para reparar “arraigados problemas”

Estados Unidos.- Luego de que a principios de marzo se sincerara con sus fans sobre el difícil episodio a nivel mental y emocional que vivía e incluso les pidiera que oraran por él, Justin Bieber ha hecho saber que aún necesita sanar, por lo que de momento se apartará del mundo de la música.

Como es conocido, el cantante canadiense canceló en 2017 las últimas fechas de su tour mundial y desde entonces no ha vuelto a los escenarios en una gira propia con música nueva. En ese momento, el artista indicó que necesitaba tomar un receso y enfocarse en otros aspectos importantes de su vida.

Ahora, ante los constantes comentarios de sus seguidores sobre su esperanza puesta en escuchar pronto algo nuevo de su ídolo, Bieber se ha visto en la necesidad de explicar que atraviesa por situaciones que aún le son difícil dejar atrás para poder continuar con su música y demás proyectos.

Así que, leí un montón de mensajes que dicen que ustedes quieren un álbum… He estado de tour toda mi vida adolescente, y a principios de mis 20, me di cuenta como probablemente ustedes lo pudieron ver que no era feliz en el pasado tour (2017). Yo no merezco eso y ustedes no merecen eso, ustedes pagan dinero para ir y tener un vívido, enérgico, divertido, luminoso concierto y yo era incapaz emocionalmente de dar eso cerca del final del tour”, inició Justin, recordando el suceso de la cancelación de la gira.