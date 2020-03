Justin Bieber celebra sus 26 años junto a Hailey Baldwin y proyecto con J Balvin

Estados Unidos.- El famoso cantante canadiense, Justin Bieber, se encuentra de manteles largos pues celebra su cumpleaños 26 de la mejor manera, acompañado por su guapa esposa, Hailey Baldwin, y en medio de un proyecto con J Balvin.

Este domingo 1 de marzo, Bieber compartió una foto besando a Hailey con el mensaje: "Eres mi regalo de cumpleaños Bubba".

Pero no solo en el amor ha triunfado últimamente el artista, pues su nuevo álbum, 'Changes', y sus temas han sido un éxito, sin contar su documental, Justin Bieber: The Season, y ahora con la próxima canción que lanzará junto al reggaetonero J Balvin.

Bomba es el supuesto título y ya ha causado gran furor pues ya han circulado fotos de los cantantes juntos por redes sociales.