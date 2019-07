¡Justin Bieber le fue infiel a Selena Gomez! Taylor Swift revela todo con un 'Like'

Ciudad de México.- Tras la controversia que se dio entre Taylor Swift y Justin Bieber luego de que el canadiense defendiera al productor Scooter Braun, quien compró la música de la cantante de su antigua casa disquera, ahora es la estrella estadounidense la que ha dado réplica a su colega dejando entrever que él engañó a Selena Gomez cuando eran novios.

Aunque la cantante no habló directamente del tema, aprovechó la respuesta de uno de los internautas para darle Like al mensaje que se refería sobre la infidelidad del intérprete de Sorry a Gomez.

Usted (Justin Bieber) engañó a su mejor amiga (Selena Gomez) y luego se puso del lado público con el hombre que tomó venganza contra ella. ¿Se suponía que Taylor Swift lo invitaría a tomar el té?”, dice la respuesta que Swift avaló con “me gusta”.

Cabe recordar que, tras varios años de una relación de rupturas y reconciliaciones, Justin y Selena pusieron punto final a su romance en marzo de 2018; y meses después, cuando se esperaba que regresaran otra vez, Bieber sorprendió al mundo al casarse con la modelo Hailey Baldwin.