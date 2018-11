Justin Bieber revela de la forma más tierna su nuevo proyecto musical

Estados Unidos.- Es inevitable, a la par de que Justin Bieber acapara titulares por su matrimonio con Hailey Baldwin crece la duda sobre el futuro de su música.

Tras detener su gira mundial el año pasado y participar en algunos sencillos de DJ Khaled como I'm the one y No brainer, el intérprete no había dado indicios de que ya esté de vuelta en el estudio de grabación, algo que ahora Justin aclara de la forma más tierna.

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un clip en el que aparece una pequeña muy consternada por la posibilidad de que Justin Bieber se haya retirado de la música.

Estoy hablando de que Justin Bieber renunció a cantar", dice la pequeña, quien luego de que una voz de mujer, probablemente su mamá, le preguntara cuál podría ser la razón de que Justin deje los escenarios dijo que todo se debía a que el intérprete estaba muy "cansado".

Además de publicar el clip, Justin le dejó claro a su joven fan que no tiene nada de qué preocuparse, ya que un nuevo proyecto musical está en marcha.

No creas todo lo que lees dulce pequeña, escucharás algo de mí más pronto de lo que crees", escribió el cantante.

Por supuesto, lo dicho por Bieber ha generado revuelo y emoción entre sus fans, quienes han esperado por un largo tiempo escuchar algo nuevo de su ídolo.