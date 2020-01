Justin Bieber rompe el silencio y revela que padece enfermedad incurable

Estados Unidos.- En un extracto de su documental, Justin Bieber confesó que padece una enfermedad incurable denominada Lyme, motivo por el cual puso en pausa su carrera artística durante cinco años.

En la producción Justin Bieber: Seasons, el artista canadiense reveló que esta enfermedad, misma que casi termina con la vida de Thalía y Avril Lavigne, fue la causante de haber permanecido lejos del ojo público.

El intérprete de Let me love you reiteró esta noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram, en donde aclaró varias especulaciones que la prensa hizo con respecto a su vida.

Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mier… en metanfetamina. No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme. No solo eso, sino que tenía un caso serio monocrónico que afectaba mi cuerpo”, expresó Bieber.

El músico no aclaró el momento en el que adquirió esta enfermedad, pero estudios han revelado que se puede transmitir con la mordedura de una garrapata.

Gracias al tratamiento médico al que se sometió, Bieber actualmente se encuentra estable y listo para retomar su carrera. Recientemente, el cantante lanzó su más reciente sencillo Yummy.