¡Justo en la nostalgia! Primera imagen de la cinta ‘live-action’ de ‘Kim Possible’

San Diego, EU.- Los amantes de las antiguas caricaturas de Disney no pueden no podrían estar más emocionadas por la película tipo ‘live-action’ que se prepara de Kim Possible, esa joven pelirroja, habilidosa y capaz de ayudar a las personas que se encuentran en peligro.

La primera imagen de este filme, que será protagonizado por Sadie Stanley, fue presentada durante el panel Big Heroe: The series que Disney tuvo durante las actividades de la Comic Con de San Diego.

La película sobre la inolvidable heroína se estrenará en 2019 y está escrita por Mark McCorkle, Bob Schooley y Josh Cagan.

La serie de animación original fue estrenada en 2002.