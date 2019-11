Kaitlynn Carter se habría enamorado de Miley Cyrus desde hace 3 años

Estados Unidos.- Kaitlynn Carter recientemente escribió un libro, Kaitlynn Carter On Her Summer of Self-Discovery, en el cual relató como se enamoró de Miley Cyrus, incluso señaló que podría haber estado atraída de ella desde hace 3 años.

La bloguera señaló que antes de su viaje a Italia ella nunca había pensado en Miley de una manera romantica aunque señaló que desde que se convirtieron en amigas desde hace 3 años ella se sentía atraía hacia ella de una manera diferente que no descrubrió hasta ese viaje donde se les vio besandose.

Al reflexionar sobre nuestra amistad de tres años, me di cuenta de que siempre me había sentido atraída por ella de una manera que no estaba con otros amigos, pero hasta ese viaje nunca se me había pasado por la cabeza pensar en ella en un sentido romántico", confesó Kaitlynn.

Carter afirmó que durante esas vacaciones de verano se enamoró de la interprete de Slide Away, pero lo comparó con una relación anterior en la que aseguró que pesé a que ese hombre era muchos años maypor que ella y su familia no lo quería ella simplemente no podía evitarlo, comparandolo así con su fugaz relación con la exestrella Disney.

Me enamoré tanto de ella como lo había hecho con el hombre mayor tantos años antes. Era esa misma fuerza familiar de la naturaleza; no tuve que pensar en nada ni analizar demasiado. Simplemente sucedió y se sintió exactamente bien", afirmó.

Kaitlynn señaló que ella no sabe si su siguiente relación será con un chico o una chica, pero recalcó que ahora que había estado con una chica no sabía como identificarse sexualmente, lo cual planea descubrir en este tiempo.

También reveló que no lo guarda rencor a Cyrus, incluso aunque haya comenzado una nueva relación tan rápido con un hombre, pues al contrario le está agradecida por darle ese empujoncito a abrir sus ojos y por inspirarla a descubrirse así mismo.