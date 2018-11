Kalimba: "Mi ego se acabó, empecé a escuchar a las personas"

Ciudad de México.- Muchos lo recuerdan por su paso en OV7; ahora Kalimba se puso nuevos retos y ocupó las herramientas que ha adquirido a lo largo de los años.

El cantautor explicó que iniciar su carrera desde temprana edad le permitió crecer personal y musicalmente.

He tenido la ventaja y la bendición de pasar por muchas facetas , distintos grupos, como solista, escuchar a distintos mánagers, consejos que me han dado sobre la música y de reinventarme, además antes como adolescente hice teatro y cosas para Disney , y creo que me hicieron multifacético . Tengo la bendición de vivir un sueño, de vivir algo que soñé desde chiquito".

Kalimba explicó que luego de poner en perspectiva su carrera se dio cuenta de que era momento de escuchar únicamente a lo que su pasión musical dictaba y hacer caso omiso al ego.

La verdad es que estos años puse mucha atención a varias cosas. La primera es qué quiere el público de mí, durante muchos discos estuve pensando lo que le quería dar al público, que me vean con mi guitarra, que quiero que sepan que no solamente sé bailar, que no solamente puedo cantar Shabadabada, que puedo cantar una gran balada o con una big band. Ahora quiero pasarla bien, mi ego se acabó y empecé a escuchar a las personas y lo que les gustaba que hacía y dije ¿por qué no hacer todo?"