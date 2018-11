Kanye West publica por error foto comprometedora de Kim Kardashian

Ciudad de México.- El rapero Kanye West publicó en Twitter una cita religiosa, algo poco común en él, sin darse cuenta que estaba compartiendo una reveladora foto de su mujer.

Querido Dios. Admito que soy un pecador y necesito tu perdón", se alcanza leer en la captura de su pantalla del teléfono celular que compartió el esposo de la integrante de Keeping Up With The Kardashians.