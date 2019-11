Karen Gillian califica como maravilloso el guion de 'Guardians of the Galaxy Vol. 3'

Estados Unidos.- En la mítica Avengers: Endgame, los Guardianes de la Galaxia fueron vistos por última vez y muchos fans están a la espera de información oficial acerca de esta cinta, lo único de lo que se tiene conociemiento es que James Gunn ha vuelto para culminar la trilogía de estos héroes.

No obstante, en una entrevista hecha por Yahoo! Entertainment a la actriz que interpreta a Nebula, Karen Gillian, sobre su nuevo papel en la película The Party's Just Beginning, se le preguntó sobre si conoce algo sobre la trama de la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia, ante esta cuestión, ella respondió lo siguiente:

Puedo decir que leí el guión y es asombroso. Estamos emocionados de que James Gunn esté de regreso para completar la trilogía porque no se habría sentido correcto sin él. Es un maravilloso, maravilloso guión."